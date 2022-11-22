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НовостиЗдоровье22 ноября 2022 8:49

На Кубани за сутки COVID-19 заболели 72 человека, в том числе 5 детей

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются 5 пациентов
Светлана ОВДЕЙ
За сутки с выздоровлением выписаны 92 человека Фото из архива КП

За сутки с выздоровлением выписаны 92 человека Фото из архива КП

На Кубани за сутки выявили 72 новых случая заболевания COVID-19. В том числе коронавирус подтвердился у 5 детей, самому младшему из которых 4 года. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

В Краснодаре получено 28 положительных результатов, в Курганинском районе - 9, в Новороссийске - 6, в Армавире – 4. По 3 пациента прибавилось в Динском, Калининском, Тимашевском районах, в Ленинградском, Приморско-Ахтарском районах - по 2.

По одному новому заболевшему зафиксировано в Горячем Ключе, Сочи, Апшеронском, Гулькевичском, Кавказском, Каневском, Лабинском, Мостовском, Новокубанском, Северском, Славянском и Успенском районах.

На аппаратах ИВЛ в тяжелом состоянии остаются пять пациентов. Тем временем с выздоровлением выписаны 92 человека. От осложнений заболевания за сутки скончался один пациент.