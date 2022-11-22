На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие производит сельскохозяйственную продукцию и товары животноводства. Объединение заложит более 50 гектаров высокопродуктивного плодового сада в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отмечается, что рентабельность площадей превышает средние показатели.

Сейчас на предприятии устанавливают опоры для будущих шпалер - конструкций, поддерживающих растения.

– В условиях импортозамещения промышленное садоводство стало активно развиваться. В регионе разработали меры поддержки сельхозпроизводителей, которые являются хорошим стимулом для развития направления. Ежегодно край увеличивает производство плодово-ягодной продукции, доказывая инвестиционную привлекательность отрасли, - отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Всего на Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 221 кубанское предприятие.