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НовостиОбщество22 ноября 2022 9:10

На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту

Объединение заложит более 50 гектаров плодового сада
Светлана ОВДЕЙ
На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани сельхозпредприятие увеличит площадь садов по нацпроекту. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Предприятие производит сельскохозяйственную продукцию и товары животноводства. Объединение заложит более 50 гектаров высокопродуктивного плодового сада в рамках нацпроекта «Производительность труда». Отмечается, что рентабельность площадей превышает средние показатели.

Сейчас на предприятии устанавливают опоры для будущих шпалер - конструкций, поддерживающих растения.

– В условиях импортозамещения промышленное садоводство стало активно развиваться. В регионе разработали меры поддержки сельхозпроизводителей, которые являются хорошим стимулом для развития направления. Ежегодно край увеличивает производство плодово-ягодной продукции, доказывая инвестиционную привлекательность отрасли, - отметил министр экономики края Алексей Юртаев.

Всего на Кубани к нацпроекту «Производительность труда» присоединилось 221 кубанское предприятие.