Самый дорогой частный дом в Сочи продают за 6 млрд рублей

Риелторы проанализировали спрос на элитную недвижимость в Сочи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Риелторы проанализировали спрос на элитную недвижимость в Сочи. По сравнению с октябрем 2021 года интерес к покупке дорогого жилья снизился почти на 55%.

- В ноябре этого года на вторичном рынке недвижимости курорта выставлено на продажу 260 объектов стоимостью дороже 100 млн рублей, на первичном рынке объем предложения в этом же ценовом сегменте составляет 39 лотов, в сегменте частных домов - 738, - рассказали в пресс-службе агентства недвижимости.

Как удалось узнать “КП” - Кубань”, самая дорогая квартира в Сочи продается за 810 млн рублей. Она расположена на Театральной улице в Центральном районе.

А в новостройках самый дорогой объект выставлен на продажу за 750 млн рублей. Площадь квартиры составляет 324 квадратных метра.

По данным риелторской компании, самый дорогой дом в Сочи продается в поселке Дагомыс. Его стоимость составляет 6 миллиардов рублей. Дом имеет площадь 1,5 тысячи квадратных метров. Также при покупке объекта новому владельцу переходит участок в 40 соток и гостевой дом площадью 250 квадратных метров.