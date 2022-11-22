В Анапе осудили купающихся в ноябре детей

Дети плескались в холодной воде, рядом с ними взрослых не было.

В соцсетях распространилось видео, которое записано на одном из местных пляжей Анапы. Там в местной речке, которая впадает в Черное море, плескалась ребятня. Многие люди осудили купающихся в ноябре детей и их родителей.

Подростки находились в воде, температура которой сейчас снизилась до +15 градусов. При этом воздух днем прогревается лишь до +20-22 градусов.

- Куда мамы и папы смотрят? На улице уже давно не лето. Бывают теплые деньки, но вода остыла сильно, судорога может свести. А это зачастую и приводит к трагедии, - возмущались пользователи соцсетей.

При этом волна критики обрушилась и на тех, кто проигнорировал купание детей в холодной воде.

- Никто даже не попытался сделать замечание, - недоумевали жители Анапы.