В горах Сочи спасатели нашли тело 56-летнего охотника

Специалисты МЧС транспортировали погибшего на носилках в населенный пункт и передали тело полиции. Фото: Олег УМАРОВ

Спасатели Сочи 21 ноября около 20:40 выехали на поисково-спасательные работы в аул Малый Кичмай Лазаревского района. На поиски 56-летнего мужчины выдвинулись три человека и одна единица техники.

Охотник вышел из дома с ружьем в поисках добычи. Однако в один момент перестал выходить на связь. Родственники ближе к вечеру стали переживать за мужчину и обратились к спасателем.

- Автомобиль пропавшего стоял у кромки леса, на телефонные звонки мужчина не отвечал. Требовалось содействие в поиске, - сообщили в пресс-службе спасения по Сочи.

В 21:05 дежурная смена ПСО-2 выехала в аул Малый Кичмай для проведения поисково-спасательных работ совместно со спасателями ЮРПСО и "Кубань-Спас".

В результате поисков спасатели обнаружили тело мужчины. Специалисты МЧС транспортировали погибшего на носилках в населенный пункт и передали тело полиции. Предварительный диагноз - остановка сердца.