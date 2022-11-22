В Заксобрании Краснодарского края депутаты оценили темпы исполнения государственных программ за 9 месяцев этого года

Детальную информацию представил первый замминистра экономики Игорь Красавин. По данным минэка, объем финансирования на реализацию 26 государственных программ по состоянию на 1 октября предусмотрен в сумме порядка 389 млрд рублей. Приоритетными направлениями расходования бюджетных средств остаются государственные программы социальной направленности. На их реализацию приходится 68% расходов.

В целом отклонение от прогноза кассовых выплат по всем госпрограммам в отчетном периоде составило менее 1%. И только по 5 госпрограммам – более 5%.

Конкретизируя озвученную первым замминистра информацию, председатель бюджетного комитета ЗСК Иван Артеменко отметил работу регионального министерства труда и соцразвития в части выполнения мероприятий по приобретению жилых помещений для детей-сирот. Этот вопрос всегда был на особом депутатском контроле. Так, по данным на 15 ноября законтрактовано более 1800 объектов, что составляет 89% от плана.

Наблюдается позитивная динамика в области организации отдыха и оздоровления детей. По итогам 9 месяцев прошли оздоровление более 37 тыс. детей, что на 5 тыс. больше предыдущего года.

В числе проблем парламентарий назвал низкое кассовое исполнение по программе «Социальная поддержка граждан» в части оказания мер поддержки отдельным категориям льготников при газификации их домовладений.

Определенные риски депутаты связывают с исполнением программы «Развитие санаторно-курортного и туристского комплекса» – речь идет об освоении муниципалитетами средств курортного сбора.

Полное отсутствие кассового исполнения отмечено в части организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов в рамках госпрограммы «Развитие ЖКХ».

Вызывает опасение у депутатов и ход выполнения мероприятия «Создание базовой и совершенствование существующей системы обеспечения пожарной безопасности в Краснодарском крае» (проектирование и строительство быстровозводимых зданий пожарных депо), реализуемого в рамках подпрограммы «Пожарная безопасность в Краснодарском крае».

Останавливаясь предметно на каждом проблемном моменте, председатель ЗСК адресовал ряд вопросов представителям органов исполнительной власти региона.

«В июне текущего года мы приняли краевой закон о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки по осуществлению газификации домовладений отдельным категориям граждан. В сентябре начали компенсировать гражданам расходы. На 7 ноября компенсация предоставлена 133 гражданам, это всего лишь 10% от заявленной потребности. При этом Президентом поставлена задача довести размер компенсационных выплат до 100 тыс. рублей и расширить перечень льготных категорий граждан», - заострил Юрий Бурлачко внимание на проблеме.

Сергей Гаркуша уточнил, что возглавляемым им ведомством проведен анализ ситуации. Причиной низких темпов подачи заявлений гражданами стал ряд факторов, в числе которых отсутствие в населённых пунктах подводящих систем к границам земельных участков и финансовые трудности граждан. Во исполнение поручения главы государства министерство готовит соответствующую законодательную инициативу, с которой планирует выйти на сессию ЗСК в кратчайшие сроки.

«Догазификация – вопрос номер один. Согласно поручению Президента России вопрос должен быть полностью закрыт к 2030 году. Это наша общая задача. Поэтому в данном направлении необходимо нарастить темпы работы», - акцентировал Юрий Бурлачко.

Обращаясь к представителю ГО и ЧС, руководитель парламента заметил, что депутаты уже обращали внимание на низкие темпы проектирования пожарных депо. Но в текущем году возникли аналогичные проблемы – в Мостовском районе пожарное депо построено на 33%, в Щербиновском районе работы не велись.

По словам Ярослава Городецкого, первого заместителя министра ГО и ЧС, ситуация находится на контроле. Работы в Мостовском районе планируется завершить в апреле 2023 года. В Щербиновском районе работы начнутся в феврале будущего года.

Прозвучавшие в ходе совещания рекомендации нашли отражение в итоговой резолюции.