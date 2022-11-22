ВТБ: средний срок жилищного кредита вырос на шесть лет с начала прошлого года

ВТБ фиксирует устойчивый тренд на сокращение размера первого взноса на ипотеку. Сегодня он находится на уровне 24%, тогда как год назад достигал почти 30%. Одновременно с этим вырос средний срок жилищного кредита – если в начале 2021 года он составлял 18 лет, то теперь увеличился до 24.

Поступательное снижение уровня первого взноса по ипотеке ВТБ фиксирует второй год подряд. В январе 2021 г. он достигал 36,5%, в ноябре – уже 29,4%, а за этот год опустился до 24%. В среднем, он составляет сейчас 1,4 млн рублей. Аналитики ВТБ прогнозируют продолжение этой динамики на фоне расширения доступности госпрограмм и либерализации условий кредитования российскими банками. При этом средний уровень первого взноса гораздо выше «критических» для регулятора 10%, что позволяет ипотеке оставаться одним из самых «здоровых» сегментов розничного бизнеса.

Одновременно с этим происходит увеличение среднего срока кредитования. В январе 2021 г. он составлял 18 лет, в ноябре – уже 21,6, в этом году вырос до 24 лет.

«Уже несколько лет цены на недвижимость существенно корректируются. Это предсказуемо меняет и размер первоначального взноса заемщиков. Желая снизить ежемесячный платёж и подстраховаться на случай возможного изменения доходов, клиенты предпочитают увеличивать срок кредита – за последние 4 года в среднем он вырос на 7 лет. На этом фоне банки улучшают неценовые параметры, осторожно снижая минимальный размер первоначального взноса. Только ВТБ сократил его в два раза, до 10% при покупке «вторички» и до 15% при приобретении квартир в новостройках и частных домов. Такие меры расширят круг потенциальных заёмщиков и поддержат их решение улучшить жилищные условия. При этом на долговой нагрузке россиян такой шаг отразится незначительно – полное погашение кредита по-прежнему происходит гораздо быстрее. По нашим данным, в среднем россияне выплачивают ипотеку за 8-10 лет», - прокомментировал вице-президент, заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Он добавил, что в настоящее время банк фиксирует традиционное сезонное увеличение активности заёмщиков. Во второй половине октября объем продаж ипотеки в ВТБ вырос почти на треть в сравнении с началом месяца. В ноябре тенденция продолжилась: выдачи за первые две недели месяца на 6% превысили результат за аналогичный период октября. Основная активность клиентов концентрируется в сегменте вторичного жилья: сейчас на готовые объекты банк выдает около 65% жилищных кредитов. По оценке ВТБ, до конца года спрос населения на жилищное кредитование будет поддерживать реализация ранее отложенных сделок, снижение цен, в первую очередь, на вторичное жилье, а также характерные для предновогоднего периода специальные предложения застройщиков.

ВТБ – один из лидеров российского ипотечного рынка. За десять месяцев 2022 года банк оформил около 166 тысяч жилищных кредитов на 755 млрд рублей. По прогнозам банка, по итогам года в целом по стране выдачи ипотеки могут составить 4,4-4,5 трлн рублей. При этом портфель жилищных кредитов может вырасти на 16%, до 15 трлн рублей.