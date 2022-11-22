Майкоп передал тонну гуманитарной помощи переселенцам из Херсонской области

За 2 недели жители республиканской столицы собрали тонну товаров первой необходимости. Фото: пресс-служба администрации Майкопа

В Майкопе собрали гуманитарную помощь переселенцам из Херсонской области. За 2 недели жители республиканской столицы собрали тонну товаров первой необходимости.

- В организации сбора и доставки грузов адресатам помогают волонтеры муниципального штаба Всероссийской акции «МыВместе», - рассказали в пресс-службе администрации Майкопа. - Собранные товары передали в Региональный центр добровольчества, откуда помощь напрямую будет передаваться нуждающимся семьям.

Посылка предназначается семьям, находящимся в пунктах временного размещения. Среди товаров - продукты, средства личной гигиены, одежда и обувь для взрослых и детей. Также в составе детские товары и игрушки.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», оказать помощь может каждый желающий. Пункты сбора открыты во всех школах и детсадах Майкопа. Также принести товары можно в республиканском центре по улице Димитрова, 13 и в станице Ханской по улице Краснооктябрьской, 21.