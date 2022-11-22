У мужчин нашли и забрали часть денег, два травматических пистолета и нож Фото: пресс-служба УМВД по Краснодару

В Краснодаре приехавшего обменять валюту жителя ограбили почти на 5,8 млн рублей. Троих подозреваемых задержали и арестовали, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Так, потерпевший мужчина договорился в соцсети об обмене валюты. Встреча была запланирована в квартире по улице Генерала Шифрина. Но трое мужчин, встретив потерпевшего, связали его. Угрожая арматурой и предметом, похожим на пистолет, они похитили почти 5,8 миллиона рублей.

Мужчин в возрасте от 26 до 48 лет удалось оперативно разыскать, в том числе благодаря записям с камер видеонаблюдения. У подозреваемых нашли и забрали часть денег, два травматических пистолета и нож. Как выяснилось, они специально сняли квартиру для ограбления мужчины.

- В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 162 УК РФ «Разбой». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет, - сообщили в пресс-службе УМВД Краснодара.

Сейчас подозреваемые находятся в заключении под стражей.