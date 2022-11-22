Андрей Пивоваров

Суд оставил без изменений приговор лидеру движения «Открытая Россия» Андрею Пивоварову. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Напомним, с декабря 2019 по май 2021 года Пивоваров руководил признанной в РФ нежелательной организацией. Периодически он публиковал агитационные сведения в поддержку движения. В то же время его не раз привлекали к административной ответственности.

- Пивоваров координировал деятельность организации, искал сотрудников и ее новых членов, проводил собрания и форумы с целью доведения целей и задач организации, публиковал материалы о деятельности и проектах, - ранее сообщали в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Задержали Андрея Пивоварова в мае 2021 года. Из аэропорта Пулково его доставили в Краснодар. А в июле 2022 года суд вынес приговор. Тогда Пивоварову назначили четыре года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также запрет на общественную деятельность и пользование Интернетом сроком 8 лет.

- Рассмотрев материалы дела, изучив доводы апелляционной жалобы, судебная коллегия не нашла оснований для изменения приговора. Он оставлен без изменений, апелляционная жалоба - без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.