Всего в Новороссийске установлено 9 терминалов Фото: t.me/kravchenko_glava_nvrsk

Терминалы экстренной связи для вызова помощи установили в Новороссийске. Об этом сообщил глава города-героя Андрей Кравченко в своем telegram-канале.

Всего в Новороссийске установлено девять устройств «Гражданин—Полиция». Жители и гости города, нажав на кнопку, могут оперативно сообщить в экстренные службы о происшествиях.

В настоящее время терминалы оборудованы на остановках по улицам Советов, 11, 22, Куникова, 9, проспект Ленина, 42, проспект Дзержинского, 183, на городском Автовокзале, около кинотеатра «Нептун» и на улице Новороссийской республики, 2.

- Система помогает сообщать о правонарушениях, преступлениях, чрезвычайных ситуациях и играет определенную профилактическую роль - совместно с камерами видеонаблюдения они оказывают психологический эффект, предостерегая от совершения правонарушений, - отметил глава города.

Уточняется, что терминал могут воспользоваться и взрослые, и дети. После сообщения на место происшествия при необходимости выезжают экстренные службы.