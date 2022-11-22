Губернатор Кубани провел личный прием граждан Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детский сад начнут строить в Северском районе Кубани в 2023 году. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев во время личного приема граждан.

Новое дошкольное учреждение появится в станице Северской. Как отмечают жители, в новом микрорайоне станицы не хватает детского сада. Жителям в районе улицы Энгельса приходится отвозить детей в учреждение, которое находится в 40 минутах от дома.

- Северская - крупный населенный пункт, который сегодня активно развивается. Параллельно с жильем там должны появляться социальные и инфраструктурные объекты. Если есть земельный участок, то детский сад необходимо построить, - отметил глава региона.

Уточняется, что вместе с земельным участков уже подготовлен проект, одобренный госэкспертизой.

- Если на февральской сессии ЗСК выделит средства на строительство, то летом следующего года подрядчик сможет приступить к работам, а в 2024 году - объект будет сдан, - сообщил руководитель департамента строительства региона Сергей Власов.