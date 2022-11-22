На Кубани детям мобилизованных предоставят бесплатное питание в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Кубани детям мобилизованных предоставят бесплатное питание в школах. Проработать вопрос поручил губернатор Вениамин Кондратьев.

С просьбой об отмене оплаты школьного питания на личном приеме главы региона обратилась жительница Крымского района и жена мобилизованного. Отмечается, что такую меру поддержки уже приняли отдельные муниципалитеты.

- Необходимо в самое ближайшее время проработать механизм, который позволит детям всех мобилизованных жителей Кубани получать бесплатное питание в школах за счет бюджета, - ответил Вениамин Кондратьев.