Мужчина находил боеприпасы и приносил домой Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

Житель Кубани распиливал снаряд времен войны и подорвался. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Все произошло в частном доме в Абинском районе. Местный житель пытался разобрать найденный боеприпас. Но в какой-то момент произошел взрыв. Пострадавшего мужчину с повреждениями доставили в местную больницу.

Как оказалось, подозреваемый не в первый раз занимался распилом боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Мужчина находил снаряды с помощью металлоискателя, разбирал, ссыпал порох в банку, а оставшиеся фрагменты сдавал на металлолом.

При осмотре дома полицейские нашли шесть частей артиллерийского снаряда, металлоискатель, жестяную банку с порохом массой 185 граммов и 16 осколочных авиабомб.

- Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет, - сообщили в пресс-службе краевого МВД.

Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.