Новые фетальные мониторы получила городская больница Сочи

Аппараты установили в акушерском отделении женской консультации. Фото: администрация региона

Городская больница №1 Сочи получила новые фетальный мониторы. Благодаря оборудованию врачи могут проводить диагностику сердцебиения и общего состояния плода. Аппараты установили в акушерском отделении женской консультации.

- Теперь можно получать точные данные о степени гипоксии плода, его функциональном состоянии и возможной угрозе преждевременных родов, — отметила заведующая отделением, акушер-гинеколог первой больницы Наталья Соломатина.

К слову, при помощи фетальных мониторов можно отследить сердцебиение плода. Это позволяет снизить риск смертности и перинатальной заболеваемости.