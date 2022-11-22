На шести улицах Сочи введут одностороннее движение с 1 декабря

Данное решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Сочи введут одностороннее движение на улице Виноградной к санаторию имени Дзержинского. Данное решение было принято на заседании городской межведомственной комиссии.

— Изменение схемы движения позволит увеличить пропускную способность автомобильной дороги, - заявил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Вячеслав Бауэр.

К слову, до 1 декабря дорожники установят необходимые знаки. Также будет нанесена соответствующая разметка. Всего введут одностороннее движение на шести улицах.

Как удалось узнать “Комсомольской правде” - Кубань”, одностороннее движение введут и в Красной Поляне. Изменения дорожного порядка коснутся улиц Волоколамской, Турчинского, Пчеловодов, Аишхо и переулка Сливового.