Дом семьи Соловьевых Фото: пресс-служба Правительства Адыгеи

В Майкопе озеленят прилегающую к Дому Соловьевых территорию. Задачу поставил глава Адыгеи Мурат Кумпилов во время посещения архитектурно-исторического памятника.

Дом Соловьевых построен в конце XIX века и признан памятником истории и архитектуры. С 1894 года здесь проживала семья доктора Василия Федоровича Соловьева. Позже в столицу Адыгеи переехал его младший брат - хирург Алексей Федорович Соловьев, который работал более 40 лет в Майкопской горбольнице.

Сейчас на здании Майкопской городской больницы установлена мемориальная доска в честь братьев. Кроме того, в Майкопе ежегодно вручают премию имени братьев Соловьевых. Награду присуждают жителям города за большой вклад в общественно-политическую жизнь, просвещение, в становление и развитие Майкопа.

Прибывшему главе Адыгеи провел экскурсию праправнук Василия Соловьева композитор Андрей Семенов.

- Владелец дома рассказал об истории семьи, познакомил гостей с сохранившимися артефактами ушедшей эпохи - мебелью и книгами, медицинскими инструментами, фотографиями знаковых событий в истории города, - сообщили в пресс-службе правительства Адыгеи.

Мурат Кумпилов поручил проработать возможность дальнейшего увековечения памяти братьев Соловьевых. В частности, планируется подготовка видеоматериалов по истории семьи, онлайн-тура по дому и копирование архивных материалов.

Кроме того, территорию, прилегающую к дому, озеленят. А ежегодную премию в честь братьев Соловьевых поручено увеличить до 100 тысяч рублей.

- Сегодня Майкоп становится привлекательным и интересным местом для туристов, здесь уже действует несколько экскурсионных маршрутов, которые востребованы среди гостей и жителей республики. Мы планомерно работаем над восстановлением исторического облика города, его колорита, - отметил Мурат Кумпилов.