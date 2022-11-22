В Анапе на берег выбросило «дары моря» после шторма

Все это вынесло на берег. Фото: t.me/artnuvo

В Анапе на берег выбросило «дары моря». Виной тому шторм, прошедший накануне на курорте. Сильное волнение наблюдалось на протяжении всего побережья. В итоге десятки потерянных вещей вынесло на песчаный пляж.

Фото: t.me/artnuvo

Кроссовки, сланцы и босоножки - все то, что во время купального сезона потеряли отдыхающие. Но среди «даров» немало и мусора.

- Природная инсталляция на пляжах Анапы как наглядный призыв беречь море, - подписал автор фотографии, снятые на побережье.

Напомним, ранее в Анапе осудили купающихся в ноябре детей. Ребятня плескалась в воде, температура которой снизилась до +15 градусов.