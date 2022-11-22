В Краснодаре подземный переход в районе ККБ №2 начнут строить с 1 декабря Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В Краснодаре подземный переход в районе ККБ № 2 начнут строить с 1 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Отмечается, что работы на улице Красных Партизан рассчитаны на несколько этапов с перекрытием двух дорожных полос. Достроить подземный переход планируют к маю 2023 года.

- Подземный переход в районе ККБ № 2 жизненно необходим. По подсчетам специалистов, на существующем переходе трафик пешеходов в час-пик составляет больше двух тысяч человек в час. По нормативным документам, с такими показателями требуется строительство перехода на разных уровнях с проезжей частью, - отметил замглавы Краснодара Владимир Архипов.

Уточняется, что перед началом работ дорожники отремонтируют улицы, которые станут альтернативой перекрытой на время строительства дороге. Специалисты обновят улицы Круговую, Стахановскую, участок улицы им. Толбухина от 2-й Линии до 4-й Линии.

Работу троллейбусов во время работ менять не планируют.

В подземном переходе подготовят лифты и пандусы для маломобильных граждан. А в районе нового перехода обновят тротуары, остановки и построят парковку на месте бывшего рынка «Михаил».