Детский сад №34 не будет работать во время аварийно-восстановительных работ Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Ейске воспитанников детсада около дома, где рухнул военный Су-34, переведут в другие учреждения. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Детский сад № 34 по улице Коммунистической закроют на время аварийно-восстановительных работ. 228 воспитанников переведут в 17 дошкольных учреждений города. Еще 134 ребенка пока не будут посещать детский сад.

В настоящее время в пострадавшей многоэтажке завершают вывоз вещей и техники. Жильцы первого подъезда полностью освободили квартиры. Вывезенные вещи размещают на организованном администрацией отапливаемом складе.

Жильцам пятого подъезда, которым рекомендовали временно покинуть квартиры, также оплатят аренду жилья.