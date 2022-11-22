На Кубани за пять лет направили более 70 млрд рублей на обновление парка сельхозтехники

В 2022 году в регионе закупили более 2,6 тысячи машин на 15,5 миллиардов рублей Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

На Кубани за пять лет направили более 70 миллиардов рублей на обновление парка сельхозтехники. Об этом сообщил вице-губернатор Андрей Коробка на 29-й Международной выставке «ЮГАГРО» в Краснодаре.

Отмечается, что средства позволили обновить 60% спецтехники. В 2022 году в регионе закупили более 2,6 тысячи машин на 15,5 миллиардов рублей.

- Для модернизации машинно-тракторного парка в крае работает ряд программ. Аграриям доступны субсидии, льготное кредитование, - отметил замглавы региона.

Так, с 2022 года министерство сельского хозяйства региона субсидирует 10% затрат на приобретение техники. Уточняется, что поддержку уже получили 116 аграриев, закупившие 208 сельскохозяйственных машин.