Более 700 жителей Краснодара обратились в центр оказания помощи семьям мобилизованных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более 700 жителей Краснодара обратились в центр оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, специалисты помогли уже 758 жителям. В том числе 466 человек проконсультировались и оформили меры поддержки вне центра. А на горячую линию обратились 648 жителей.

Отмечается, что среди запросов наиболее востребованы оформление для детей от 3 до 14 лет билетов на театрализованные новогодние представления с вручением сладких подарков, бесплатный проезд для детей на маршрутах КТТУ, коммерческих перевозчиков и пригородного общественного транспорта, консультации по предоставлению кредитных каникул и психологическая помощь.

Напомним, центр оказания помощи и оформления льгот для семей мобилизованных работает в МЦРП «Платформа» на улице Северной, 365. В будни специалисты оказывают помощь с 9:00 до 17:00 - перерыв с 12:30 до 13:30. В субботу центр принимает граждан с 10:00 до 15:00.

Задать вопросы о работе центра можно в указанные часы по телефону горячей линии - +7-989-822-19-56.