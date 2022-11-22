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НовостиОбщество22 ноября 2022 15:34

В Краснодаре ремонтируют колоннаду на главном входе в Чистяковскую рощу

На объекте начались противоаварийные работы
Мария ЧАЛАЯ
На главном входе в Чистяковскую рощу ремонтируют колоннаду. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

На главном входе в Чистяковскую рощу ремонтируют колоннаду. Фото: пресс-служба администрации Краснодара.

В Краснодаре ремонтируют колоннаду на главном входе в Чистяковскую рощу. На объекте начали проводить противоаварийные работы.

- Наряду с ремонтом разрабатывается проект по сохранению объекта культурного наследия. В рамках него будут проведены работы по реставрации, - сообщила и. о. начальника городского управления культуры Наталья Спиченко.

Уточняется, что контракт на проведение противоаварийных работ на колоннаде заключили в сентябре.