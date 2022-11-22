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НовостиОбщество22 ноября 2022 15:49

В Сочи пройдет конференция по развитию эко- и агротуризма с 24 по 25 ноября

Деловое мероприятие организует Ассоциация туроператоров России
Мария ЧАЛАЯ
В Красной Поляне пройдет конференция по развитию агро- и экотуризма. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Красной Поляне пройдет конференция по развитию агро- и экотуризма. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Сочи пройдет конференция по развитию эко- и агротуризма с 24 по 25 ноября. Ее организует Ассоциация туроператоров России. Мероприятие проведут в Красной Поляне.

- На конференции «И селу, и городу. Агро- и экотуризм как инструменты развития территорий» участники обсудят перспективы развития агротуризма. Также возможности создания глемпингов при помощи региональных и федеральных мер поддержек, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Уточняется, что это первое практическое деловое мероприятие федерального масштаба, которое объединяет тематики агро- и экотуризма. Одновременно посвященное насущным вопросам организации туристического бизнеса на особо охраняемых природных территориях и на сельхозобъектах.