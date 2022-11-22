В Динском районе Кубани будет работать комплекс скрининговой диагностики с 23 по 25 ноября

Мобильный центр обследует жителей Динского района. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Динском районе Кубани будет работать комплекс скрининговой диагностики «Маршрут здоровья». Он приедет в станицу Васюринскую с 23 по 25 ноября.

- В «медкомплексе на колесах» пациентам измеряют рост и вес, артериальное давление и пульс. Также проводят экспресс-анализы общего холестерина и глюкозы крови, определяют степень физического развития и уровень функционального состояния сердца, - сообщила исполняющая обязанности заместителя главного врача краевого Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Юшкова.

Уточняется, что после взятия анализов проходит индивидуальная консультация терапевта. В случае необходимости он направляет на дополнительные обследования.

Посетить специалистов можно будет с 9:00 до 14:00. Скрининг занимает всего 15-20 минут. Он проводится совершенно бесплатно. При себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.