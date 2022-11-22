16 ноября подписан устав новой Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта

Фото: пресс-служба Государственного морского университета имени адмирала Ф.Ф. Ушакова

В Москве в рамках Транспортной недели 2022 прошло подписание устава Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта /International Association of Maritime and Inland Navigation Universities (IAMINU). В торжественной процедуре принял участие ректор ГМУ им. адм. Ф.Ф. Ушакова, доктор технических наук, профессор Сергей Кондратьев.

Главная цель создания IAMINU – сотрудничество с зарубежными вузами, обмен опытом в области развития образования и подготовки специалистов транспортной сферы. А также репутационная поддержка и осуществление экспорта образовательных инициатив. В обозримом будущем это даст новые возможности для развития кадрового потенциала морского и речного судоходства.

В 2022 году некоторые международные ассоциации прекратили сотрудничество с российскими вузами. Но при этом возникли новые перспективы: поступили предложения от других иностранных партнеров о взаимодействии в области образования, науки и транспорта. Так возник проект создания Международной ассоциации вузов морского и речного транспорта /International Association of Maritime and Inland Navigation Universities (IAMINU).

В сентябре, на пленарном заседании, проходившем в рамках X Международного Балтийского морского форума в Калининграде, Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное агентство морского и речного транспорта дали официальное одобрение инициативе. А в ноябре уже состоялось торжественное подписание устава Ассоциации.

Первая генеральная ассамблея IAMINU запланирована на конец зимы – начало весны следующего года. Место проведения - Российский университет транспорта (Москва). Сейчас в членах ассоциации значатся 7 крупнейших профильных образовательных учреждений нашей страны и 12 зарубежных вузов. В том числе: Стамбульский технический университет, Вьетнамский морской университет, Даляньский морской университет и другие.