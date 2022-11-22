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В Краснодаре разработали план регулярных перевозок автотранспортом. Он должен заменить устаревшую систему и повысить качество предоставляемых услуг.

- Существующая модель пассажирских перевозок морально устарела. После всестороннего рассмотрения мы утвердим этот документ планирования. К его реализации мы приступим со следующего года, с учетом финансовых возможностей. Это повлечет за собой дополнительную нагрузку на бюджет. Поэтому модернизация системы будет постепенной, - сообщил глава города Евгений Наумов.

Уточняется, что по результатам торгов муниципальный контракт на выполнение научно-исследовательской работы, а также разработку документа планирования регулярных перевозок заключили с ООО «А+С Транспроект».

В процессе работы было проведено социологические исследования, которое проанализировало текущее состояние транспортной системы. Макромодель города актуализировали уже на основании этих данных.

С 2023 по 2034 годы для Краснодара будет предложена программа по оптимизации маршрутной сети. В основе которой выделение магистральных и подвозных маршрутов с введением регулируемых тарифов, брутто-контрактов.