На Кубани больше суток разыскивают без вести пропавшую женщину

В поселке Новознаменском пропала женщина. Фото: «ЛизаАлерт».

На Кубани разыскивают без вести пропавшую 73-летнюю женщину. Она вышла из дома в поселке Новознаменском Краснодара 21 ноября 2022 года и не вернулась.

- Ольга Ивановна невысокого роста, 163 сантиметра, и нормального телосложения. У нее светло-русые волосы и голубые глаза, - сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Уточняется, что на момент пропажи на пенсионерке были бордовое пальто, такого же цвета ботинки и зеленое платье.