В Краснодаре пройдет выставка раритетных детских машин. Фото: пресс-служба министерства культуры Краснодарского края.

В Краснодаре откроется выставка раритетных детских машин 25 ноября. Она приурочена к вековой дате образования СССР и пройдет в историко-археологическом музее-заповеднике имени Е.Д. Фелицына.

В основе выставки лежит собрание редких раритетных игрушек коллекционера Александра Лунева. Оно было дополнено предметами из фондов музея Фелицына.

- Жители и гости города смогут увидеть мотороллер «Крошку», «Педального коня» и придуманный автомобиль из будущего «Радуга-М3». Также посетители увидят «Москвич 403», «Неву», прототипом которой стала «Чайка», а также созданных по образу легендарных «Жигулей» «Урал» и «Львовянку». И это только малая часть педального автопрома, представленного на выставке в музее Фелицына, - сообщили в пресс-службе краевого министерства культуры.

Уточняется, что производство машинок было полностью прекращено в 90-е годы прошлого столетия. Всего на выставке представят около 70-ти уникальных экспонатов.

Экспозицию «Крути педали» можно будет посетить по Пушкинской карте.