В результате ДТП загорелись два грузовика. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На Кубани столкнулись и загорелись два грузовика. ДТП произошло в 21:20 на дороге «Краснодар -Кропоткин» в станице Воронежской.

- По предварительным данным водитель «КАМАЗа» вез зерно. Он ехал со стороны Усть- Лабинска в сторону Краснодара. Мужчина выехал на встречку и столкнулся с другим грузовым «КАМАЗом», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Очевидцы уточнили, что второй грузовик вез ящики с шампанским.

В результате столкновения оба автомобиля загорелись. Одному из водителей оказывают медицинскую помощь. На данный момент все обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают проезд транспорта оперативных служб. В настоящее время дорогу очищают от транспортных средств и остатков груза.

Сейчас полицейские направляют машины в объезд аварии, через хутор Железный.