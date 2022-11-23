В Краснодаре действует штормовое предупреждение. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

В Краснодаре пройдет ливень, град и шквалистый ветер 23 ноября. Из-за непогоды в городе действует экстренное предупреждение.

- Ночью, а также утром 23 ноября в столице Кубани ожидается ливень с грозой и градом. Порывы ветра достигнут 20 метров в секунду, - сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Краснодара.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону 214-33-36 или «112».