В Адыгею приедут ведущие эксперты педиатрического университета Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Адыгею посетят ведущие эксперты педиатрического университета с 22 по 24 ноября. Делегацию возглавляет ректор Санкт-Петербургского государственного медицинского педиатрического университета, главный неонатолог министерства здравоохранения России, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Иванов.

- Состоится посещение Адыгейского республиканского клинического перинатального центра и учреждений. Также запланировано совещание с руководством республики. На нем будет рассмотрен комплекс решений по выполнению задач, которые были поставлены президентом и правительством России в сфере развития здравоохранения, - сообщили в Минздраве Адыгеи.

Уточняется, что целью экспертной поездки станет оценка развития здравоохранения. В части, что касается оказания помощи детям, в том числе новорожденным и роженицам региона.