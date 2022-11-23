Тарифы на ЖКХ в Сочи вырастут на 9% с 1 декабря

Отопление будет стоить 3325,48 рублей, а холодная вода - 38,08 рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сочи произойдет индексация коммунальные платежей на 9%. Тарифы вырастут с 1 декября. Ранее индексацию коммунальных платежей планировали провести 1 июля 2023 года. Однако в Минэкономразвития поменяли решение еще в конце сентября. Повышение тарифов следует ожидать на газ, электроэнергию, водо- и теплоснабжение.

- Отопление будет стоить 3325,48 рублей, а холодная вода - 38,08 рублей за кубометр, - сообщили новые расценки в пресс-службах водоканала и “Сочитеплоэнерго”.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, за счет дополнительных средств обещают обновить теплотрассы, водопроводы и другие объекты ЖКХ. К слову, в Минэкономразвитии пообещали не повышать тарифы в течение 1,5 лет.