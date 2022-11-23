Участникам группировки назначили от двух до трех лет лишения свободы условно Фото: Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края

В Краснодаре осудили шестерых участников экстремистского сообщества. Организатору группировки назначили реальный срок. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Так, в ноябре 2019 года шестеро жителей Геленджика, в том числе пятеро несовершеннолетних, под руководством организатора создали экстремистское сообщество. Участники объединились придерживались идей национал-социализма о главенстве в России славянских народов.

- С целью пропаганды нацистской идеологии участники экстремистского сообщества разработали эмблему, схожую с эмблемой войск нацистской Германии, наносили ее и другие соответствующие изображения и надписи на поверхности зданий Геленджика, расклеивали листовки, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

В апреле 2022 года участники группировки сожгли копию Знамени Победы, сняв все на видео. Позже они опубликовали его в одном из мессенджеров. А с декабря 2019 по март 2021 осужденные нападали на людей, ведущих асоциальны образ жизни, и на сторонников неформальных субкультур.

- Преступная деятельность подсудимых была выявлена и пресечена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю. Рассмотрев материалы дела, суд счел доказанной вину подсудимых, - сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Руководителю группировки суд приговорил к 6,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пятерым участникам назначили условные сроки – от двух до трех лет лишения свободы.

Им также запрещено руководить сайтами и каналами с использованием Интернета на два года. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.