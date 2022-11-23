Погода в Адыгее 23 ноября 2022: температура пойдет на понижение

Узнали, какой будет погода в Адыгее 23 ноября 2022 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

«Комсомольская правда» - Кубань» узнала, какой будет погода в Адыгее 23 ноября 2022.

В Майкопе 23 ноября температура воздуха пойдет на понижение. Столбики термометра днем достигнут +13°C. Осадков в республиканской столице не предвидится. Ветер восточный, 2 м/с.Вечером температура воздуха опустится до +7°C. Ветер северный, 4 м/с.

Погода в Лаго-Наки ожидается с переменчивой облачностью. В светлое время суток температура воздуха повысится до +13°C. Ветер южный, юго-западный, 3 м/с. Ночью столбики термометра покажут +6°C. Ветер южный, 3 м/с.