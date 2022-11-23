Пса достали с помощью лестниц Фото: t.me/alekseioderov

В Новороссийске спасатели достали прыгнувшую с пирса в море собаку. Пса вызволили из ливневого коллектора. Об этом сообщил начальник городской службы спасения Алексей Одеров в своем telegram-канале.

За помощью к спасателям обратился хозяин животного. Он рассказал, что собака забралась на пирс, прыгнула в море и залезла в ливневой коллектор. Без специалистов поднять пса было сложно.

- Спасатели при помощи лестницы спустились вниз и достали собаку. Хозяин рад! Собака свое поведение никак не объяснила! – рассказал Алексей Одеров.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что в Новороссийске спасатели помогли коту, просидевшему четыре дня на дереве. Пушистика напугали шакалы.