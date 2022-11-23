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НовостиОбщество23 ноября 2022 5:29

Прием заявок в кадровый управленческий резерв завершается в Сочи

Итоги конкурса подведут до конца 2022 года
Ангелина НАЗАРЧУК
Будет сформирован резерв для оперативного замещения высших и главных должностей. Фото: администрация Сочи

Будет сформирован резерв для оперативного замещения высших и главных должностей. Фото: администрация Сочи

В Сочи завершается прием заявок в кадровый управленческий резерв. Итоги конкурса объявят до конца 2022 года. Благодарю мероприятию будет сформирован резерв для оперативного замещения высших и главных должностей в администрации.

- Конкурс нацелен на активных людей, ориентированных на результат, готовых работать на благо курорта и его жителей, - отметила заммэра Сочи Галина Москалева.

Второй этап конкурса будет проводиться с 12 по 23 декабря. А пока все желающие могут подать документы до 9 декабря. Как удалось узнать “КП”-Кубань”, победители конкурса будут включены в резерв управленческих кадров города.