Блогер из Адыгеи победил во втором сезоне Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ»

В конкурсе участвовали представители из 19 регионов страны. Фото: пресс-служба платформы «ТопБЛОГ»

В Москве завершился второй сезон Всероссийского конкурса «ТопБЛОГ». Победителем проекта стал блогер из Адыгеи Адам Ачмиз.

- Говорят, что дважды в одну и ту же реку войти нельзя, но это уже вторая моя победа в проекте «ТопБЛОГ», от этого радости не меньше, - рассказал победитель Адам Ачмиз. - Я невероятно счастлив снова стать значимой частью проекта и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в конкурсе участвовали представители из 19 регионов страны. 27 конкурсантов получили специальные призы.