В Адыгее призывников готовят к отправке на службу

В Адыгее 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Адыгее 1 ноября стартовала осенняя призывная кампания. Призывников готовят к отправке на службу.

- Сборный пункт предназначен для принятия призывников из военных комиссариатов муниципальных образований для формирования и отправки команд к месту прохождения военной службы, — рассказал начальник призывного пункта Адыгеи Валерий Николаев.

Перед отправкой будущие солдаты проходят психологический отбор, создают личные дела. А также проводят дактилоскопическую регистрацию.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на данный момент в сборном пункте находятся 36 призывников. Во время своего пребывания юношей обеспечивают трехразовым питанием, предметами личной гигиены и обмундированием.