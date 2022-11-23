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НовостиОбщество23 ноября 2022 6:22

Жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату

Работники рассчитывают на оплату труда в 38 тысяч рублей
Светлана ОВДЕЙ
Жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату Фото из архива КП

Жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату Фото из архива КП

Жители Краснодара назвали минимальную желаемую зарплату. Результаты опроса озвучили эксперты сервиса по поиску работы SuperJob.

Так, работники рассчитывают на минимальную оплату труда в 38 тысяч рублей. В апреле этот показатель достигал 37,5 тысяч рублей, в январе – 37 тысяч рублей.

На первом месте по минимальной желаемой зарплате находится Москва. Так, жители столицы рассчитывают на 43,5 тысячи рублей. Вторую строчку рейтинга занял Владивосток – 40,9 тысячи рублей. На третьем месте разместился Хабаровск – 40,7 тысячи рублей.

Наименьшие показатели зафиксированы в Пензе - 33,7 тысячи рублей, а также в Оренбурге - 33,9 тысячи рублей.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала о том, что жители Краснодара хотели бы получать по 180 тысяч в месяц. Именно такая зарплата нужна краснодарцам для счастья.