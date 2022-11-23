Визуальное оформление маршрута «Две реки - одно море» подготовили в Сочи

На маршруте установят различные места для отдыха. Фото: администрация Сочи

В Сочи подготовили визуальное оформление маршрута «Две реки - одно море». Он протянется на 15 километров. Маршрут будет проходить от бальнеологического ванного комплекса «Мацеста» до торгового центра «Море Молл».

На маршруте установят различные места для отдыха. Администрация планирует оформить зеленые и спортивные уголки, фотозоны. Также оборудуют и смотровые площадки.

- Благоустраивается набережная реки Мацесты. Все в едином стиле, который затем перейдет на прилегающие улицы и скверы. Постепенно будем «нанизывать» их на маршрут, – рассказал мэр Сочи Алексей Копайгородский.