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НовостиКарта Кубани23 ноября 2022 6:39

В Кабардинке к Новому году планируют открыть новый участок набережной

Это 350 метров вдоль Черного моря
Ева МУР
Глава Кабардинки рассказал, как благоустроят набережную

Глава Кабардинки рассказал, как благоустроят набережную

Фото: Ева МУР

В Кабардинке к Новому году планируют открыть новый участок набережной. Об этом во время пресс-тура сообщили в мэрии Геленджика.

- Здесь уже уложили 60 метров. Все выполнено в традиционных для курортного города белых тонах с черными вкраплениями. К набережной будет примыкать сквер. Главным его дизайнерским решением станет подсветка "Звездное небо", - пояснил глава сельского поселения Григорий Кялов.

На все работы выделено 48 миллионов. Завершить их планируется к концу декабря.