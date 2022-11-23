Глава Кабардинки рассказал, как благоустроят набережную Фото: Ева МУР

В Кабардинке к Новому году планируют открыть новый участок набережной. Об этом во время пресс-тура сообщили в мэрии Геленджика.

- Здесь уже уложили 60 метров. Все выполнено в традиционных для курортного города белых тонах с черными вкраплениями. К набережной будет примыкать сквер. Главным его дизайнерским решением станет подсветка "Звездное небо", - пояснил глава сельского поселения Григорий Кялов.

На все работы выделено 48 миллионов. Завершить их планируется к концу декабря.