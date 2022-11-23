Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 6:35

В двух муниципалитетах Адыгеи ликвидируют незаконные свалки

Органы самоуправления не приняли мер для устранения
Валерия ГОДОВНИКОВА
Ситуация по ликвидации незаконного мусора находится на контроле прокуратуры

Ситуация по ликвидации незаконного мусора находится на контроле прокуратуры

Фото: Олег АДАМОВИЧ

В двух муниципалитетах Адыгеи ликвидируют незаконные свалки. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

- Прокуратура Кошехабльского района провела проверку соблюдения закона при организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории были обнаружены две незаконные свалки. Помимо бытовых отходов, на них также находится строительный мусор. Местные органы самоуправления не осуществляли должный контроль.