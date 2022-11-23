Ситуация по ликвидации незаконного мусора находится на контроле прокуратуры Фото: Олег АДАМОВИЧ

В двух муниципалитетах Адыгеи ликвидируют незаконные свалки. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

- Прокуратура Кошехабльского района провела проверку соблюдения закона при организации деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных отходов, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», на территории были обнаружены две незаконные свалки. Помимо бытовых отходов, на них также находится строительный мусор. Местные органы самоуправления не осуществляли должный контроль.