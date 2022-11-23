В Краснодаре проверяют теплосети перед холодами Фото: пресс-служба городской администрации

В Краснодаре проверяют теплосети перед холодами. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, специалисты искусственно повышают давление на сетях до уровня низких температур. Отмечается, что подобное тестирование в начале отопительного сезона проводится в первый раз. Летом проверить таким способом теплосети невозможно – в это время температура теплоносителя не доходит до высоких показателей.

- За последние две-три недели мы наблюдаем регулярные аварии на тепло- и электросетях города. Мы должны понять причины происходящего, прогнозировать ситуации, которые могут возникнуть, и выработать мероприятия, пока в Краснодаре стоит теплая погода и не наступили первые заморозки. Зимой таких ситуаций происходить не должно, - отметил замглавы города Максим Онищенко.

Всего в Краснодаре ежегодно ремонтируют минимально один километр теплосетей. Но усложняют работу техники коррозия трубопроводов и температурные качели. Из-за этого оборудование работает на предельном режиме.