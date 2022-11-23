Сочи занял третье место по популярности авиаперелетов по итогам осени

Средний чек на перелет в одну сторону составил 6,4 тысяч рублей Фото: Олег УМАРОВ

Сочи вошел в ТОП-3 рейтинга по популярности авиаперелетов по итогам осени 2022 года. Курорт занял третье место. Об этом сообщили в пресс-службе туроператоров.

Пассажиропоток внутри страны составил 84%. А вот на зарубежные направления пришлось 8,6%.

- На Сочи пришлось 8,6% пассажиров внутренних направлений. Средний чек на перелет в одну сторону составил 6,4 тысячи рублей, - рассказала в пресс-службе туроператоров.

На первом месте расположилась столица России. В Москве пассажиропоток составил 20%, а средний чек выходит в 6,1 тысячу рублей. На втором месте - Санкт-Петербург (9,9%, 5,3 тысяч рублей).

Самыми популярными заграничными направлениями стали Таджикистан, Киргизия и Узбекистан.