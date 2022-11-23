Территории обустроят для любителей зимнего отдыха. Фото: пресс-служба Геленджика

В Геленджике обустроят 10 зимних пляжей. Об этом сообщили в администрации города-курорта.

- Для любителей зимнего отдыха на курорте будут подготовлены 10 зон как на территории города, так и во внутригородских округах, - уточнили "КП" - Кубань" в пресс-службе мэрии Геленджика.

В Геленджике это пляжи «Лермонтовский», «Спортивный», «Сады морей» и «Саламандра».

В Архипо-Осиповке - пляж «Центральный», в Дивноморском - пляж «Дивноморский».

В Кабардинке под зимние пляжи переоборудуют сразу четыре пляжные территории: «Центральный», «Метро», «Дружных» и пляж санатория «Солнечный». К 1 декабря их планируется украсить к Новому году.