Детский сад готов на 63% Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Детский сад в станице Елизаветинской Краснодара достроят в 2023 году. Дошкольное учреждение готово на 63%. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Завершить работы планируют в апреле. Всего новый детсад рассчитан на 350 мест.

В двухэтажном здании подготовят 16 групп для детей от полутора до семи лет, медпункт с процедурной, кабинеты психолога и логопеда, столовую, спортивный и музыкальный залы. На территории детсада появятся спортивные, игровые площадки и беседки для игр.

Сейчас на объекте проводят внутреннюю отделку, подготавливают вентиляцию и отопление.

- Завершают кирпичную кладку стен теневых навесов и устройство подъездных путей. Высаживают зеленые насаждения, - добавили в пресс-службе региональной администрации.

Всего на Кубани одновременно строят 60 школ и детских садов.