Жизненно важные препараты получили жители Адыгеи после вмешательства прокуратуры

В Адыгее прокуратура проверила, как местным жителям оказывают медицинскую помощь Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее прокуратура проверила, как местным жителям оказывают медицинскую помощь. Оказалось, что пациентам не выдавались бесплатные рецепты на лекарства.

- Некоторым гражданам были назначены жизненно важные лекарственные препараты. Однако они не были ими обеспечены, рецепты не были выписаны, на врачебную комиссию данный вопрос не выносился, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Кроме того, врачи меняли пациентам дозировку препарата без их личного осмотра. После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены.