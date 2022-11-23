Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ВидеоФотоCovid-19 на КубаниСочиСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяРекламаВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 7:39

Жизненно важные препараты получили жители Адыгеи после вмешательства прокуратуры

Пациентам не выдавали рецепты и меняли дозировку лекарств
Валерия ГОДОВНИКОВА
В Адыгее прокуратура проверила, как местным жителям оказывают медицинскую помощь

В Адыгее прокуратура проверила, как местным жителям оказывают медицинскую помощь

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Адыгее прокуратура проверила, как местным жителям оказывают медицинскую помощь. Оказалось, что пациентам не выдавались бесплатные рецепты на лекарства.

- Некоторым гражданам были назначены жизненно важные лекарственные препараты. Однако они не были ими обеспечены, рецепты не были выписаны, на врачебную комиссию данный вопрос не выносился, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Адыгеи.

Кроме того, врачи меняли пациентам дозировку препарата без их личного осмотра. После вмешательства прокуратуры права граждан восстановлены.