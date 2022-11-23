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НовостиОбщество23 ноября 2022 7:52

В полицию Адыгеи за сутки поступило 196 обращений о происшествиях

Выявлено 314 нарушений правил дорожного движения
Валерия ГОДОВНИКОВА
Большинство обращений поступали из Майкопа и Тахтамукайского района

Большинство обращений поступали из Майкопа и Тахтамукайского района

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Адыгее за сутки в органы внутренних дел поступило 196 заявлений и сообщений о происшествиях. Большинство из них поступали из Майкопа и Тахтамукайского района.

По данным МВД, было зарегистрировано семь преступлений, четыре из них удалось раскрыть.

- У жителей Адыгеи один раз изымались наркотические вещества, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Адыгея. - Выявлено 9 нарушений, связанных с неуплатой административного штрафа в срок.

Как удалось узнать «Комсомольской правде» - Кубань», в республике дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими не зарегистрировано. Кроме того, за этот период задержали четыре пьяных водителя. Административные протоколы составили в отношении 14 пешеходов.