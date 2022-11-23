В Сочи на заброшенном участке в 1000 квадратных метров построят сквер

Сквер откроется до конца 2022 года. Фото: администрация Сочи

В Сочи приступили к благоустройству нового сквера на улице Крымской в микрорайоне Мамайка. Территорию в 1000 квадратных метров приводят в порядок по нацпроекту. К слову, участок между многоэтажками раньше был заброшен.

- Посоветовались с жителями, проект готовили в соответствии с их пожеланиями. Население Мамайки в последние годы увеличилось в несколько раз. И здесь большая нехватка мест для отдыха и прогулок, - написал в своем Telegram-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Администрация планирует оставить большую часть сквера под озеленение. Также здесь появятся детская и спортивная площадка. Будет установлена парковая мебель.

Как удалось узнать “КП”-Кубань”, сквер откроется до конца 2022 года.